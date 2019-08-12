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ناد إسباني يقدم على خطوة نادرة في عالم الاحتراف!

الرياضة

ناد إسباني يقدم على خطوة نادرة في عالم الاحتراف!
شعار نادي أتلتيك بلباو
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أقدم نادي أتلتيك بلباو الإسباني على خطوة نادرة في عالم الاحتراف، وذلك بتمديد عقد مهاجمه إينياكي وليامس لـ 9 أعوام إضافية، بحسب ما أعلن النادي الباسكي، اليوم الاثنين.

ويدافع ابن الـ 25 عاما عن ألوان بلباو منذ 2014، بعدما مر أيضا بالفرق العمرية بين 2012 و2013، ومن خلال العقد الجديد الذي وقعه، من المقرر أن يبقى في صفوف النادي حتى 2028.

ويتضمن العقد الجديد رفع قيمة البند الجزائي من 85 إلى 135 مليون يورو لمن يرغب بضم المهاجم الذي سجل 13 هدفا في الدوري الإسباني الموسم الماضي.

ويأتي قرار تمديد العقد قبل أربعة أيام من انطلاق الدوري الإسباني بموسمه الجديد، باستضافة بلباو لحامل اللقب برشلونة.

المصدر: أ ف ب

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