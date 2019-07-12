الكشف عن مواعيد أولى مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في الموسم الجديد

أعلن رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس، عن مواعيد مباريات الجولات الثلاث الأولى في الليغا للموسم الكروي الجديد (2019-2020).

ونشر الحساب الرسمي لـ "الليغا" عبر موقع "تويتر" بيانا رسميا أعلن فيه عن انطلاق الدوري الإسباني، يوم الجمعة 16 أغسطس المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويستهل برشلونة مشوار الدفاع عن لقب بطل الليغا بمواجهة مضيفه أتلتيك بيلباو على ملعب "سان ماميس".

بينما سيبدأ ريال مدريد، صاحب المركز الثالث في الموسم الماضي، غمار منافسات الموسم الجديد، بلقاء مضيفه سيلتا فيغو، يوم 17 أغسطس، في الساعة الخامسة مساء، على ملعب "بلاديوس".

أما أتلتيكو مدريد، صاحب مركز الوصافة، فسيبدأ مشواره في الدوري بمواجهة ضيفه خيتافي، يوم الأحد 18 أغسطس، في تمام الساعة التاسعة مساء، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، بالعاصمة مدريد.

HORARIOS | Conoce cuándo se jugarán los partidos de la jornada 1 de #LaLigaSantander 2019/20. — LaLiga (@LaLiga) 12. července 2019

وشدد البيان على احتمال حدوث تغيير في هذه المواعيد، قائلا: "جميع المواعيد قابلة للتعديل وفقا لتوقعات درجات الحرارة".

المصدر: وكالات