العهد يبلغ نهائي كأس الاتحاد الآسيوي

تأهل فريق العهد اللبناني إلى نهائي مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2019 (لمنطقة غرب آسيا)، على حساب ضيفه الوحدات الأردني.

وتعادل الفريقان من دون أهداف، في مباراة الإياب التي جرت بينهما اليوم الاثنين، على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية، في بيروت، وبحضور نحو 8 آلاف متفرج.

FT: @AlAhedFc 🇱🇧 0 - 0 🇯🇴 Al Wehdat SC



It's all over. Mohamad Kdouh's lone strike in the 1st leg was just enough for Al Ahed to move on to the Finals of the West Zonal's. They will face the winner of the #JAZvJSH match-up being played tomorrow.#AFCCup2019#AHEvWEHpic.twitter.com/3a4nogA9hv — AFC Cup (@AFCCup) 24 июня 2019 г.

وانتزع العهد بطاقة التأهل من الوحدات بفضل فوزه عليه في لقاء الذهاب، الذي جمعهما على ملعب القويسمة، بهدف وحيد سجله لاعبه محمد قدوح.

Starting lineups for the 2nd leg of the first of the two West Zonal SF's are here!



Al Wehdat will look to overhaul a 1-0 first leg deficit tonight. Will they be successful?#AFCCup2019#AHEvWEHpic.twitter.com/rruJfnDkGY — AFC Cup (@AFCCup) 24 июня 2019 г.

وسيكون العهد على موعد، في النهائي، مع المتفوق من المواجهة بين فريقي الجزيرة الأردني والجيش السوري، علما أن الأخير فاز في مباراة الذهاب بثلاثية.

المصدر: وكالات