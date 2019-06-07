مصائب نيمار تتوالى في عام 2019

بعد انقضاء ما يقارب ستة أشهر على عام 2019، لم يحمل أحداثا سعيدة للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لتتوالى المشاكل معه الواحدة تلو الأخرى، ونستعرض لكم أبرزها لهذا العام حتى الآن.

المشهد الأحدث للاعب الأغلى في العالم، كان دخوله مركز شرطة ريو دي جانيرو يوم الخميس على كرسي متحرك للاستماع إلى إفادته في تحقيق حول ما إذا كان قد انتهك القانون بنشره صورا حميمة لعارضة الأزياء التي تتهمه بالاغتصاب.

وقبل ذلك بليلة واحدة أصيب نيمار بالتواء في كاحله خلال مباراة ودية بين منتخب بلاده ومنتخب قطر استعدادا لكوبا أمريكا، انتهت بفوز السامبا 2-0، ما سيحرمه من خوض البطولة القارية.

الإصابات المتتالية

وتشكل الإصابة التي تعرض لها نيمار مؤخرا ضربة قاسية جدا للبرازيل التي تستضيف بطولة "كوبا أمريكا" لمنتخبات أمريكا الجنوبية، إضافة إلى اليابان وقطر اعتبارا من 14 يونيو الحالي.

ولا يبدو أن هناك نهاية لمشاكل نيمار البالغ 27 عاما الذي عاد إلى الملاعب في أواخر أبريل الماضي، بعدما غاب عن صفوف الفريق الباريسي لنحو ثلاثة أشهر بسبب إصابة في مشط القدم اليمنى، مشابهة لإصابة مماثلة تعرض لها في الموسم الماضي وأبعدته أيضا لفترة طويلة عن الفريق.

وتترك إصابة نيمار علامة استفهام حول مستقبل اللاعب الذي كلف باريس سان جيرمان مبلغا قياسيا قدره 222 مليون يورو أي ما يعادل (248 مليون دولار) لفك ارتباطه ببرشلونة في صيف 2017.

مشاكل سلوكية

وشهد موسم نيمار مشاكل على صعيد الانضباط والسلوك ساهمت في سحب شارة قيادة المنتخب البرازيلي منه، إذ دخل في شجار مع أحد مشجعي فريق رين بعد نهائي كأس فرنسا ما أدى إلى إيقافه ثلاث مباريات محليا.

كما تعرض للإيقاف ثلاث مباريات من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على بسبب انتقادات حادة وجهها إلى الحكام على خلفية خسارة فريقه أمام مانشستر يونايتد 1-3 في إياب الدور ثمن النهائي (2-0 ذهابا في إنجلترا)، بعد احتساب ركلة جزاء لفريق "الشياطين الحمر" في الدقائق الأخيرة من اللقاء في باريس.

Neymar fighting a fan after the final 👀 pic.twitter.com/lix1Nrkhux — J. Velazquez (@JuanDirection58) April 28, 2019

تهمة الاغتصاب

وجاءت تهمة الاغتصاب لتزيد من محن لاعب برشلونة السابق، وتقدمت عارضة الأزياء البرازيلية ناجيلا تريندادي منديش دي سوزا بشكوى يوم الجمعة الماضي اتهمت فيها نيمار باغتصابها.

وتداولت وسائل إعلام برازيلية منها "ريكورد تي في" وقناة "غلوبو"، إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، شريطا قصيرا مدته نحو دقيقة وسبع ثوان، يظهر نيمار ودي سوزا في غرفة نوم، وهما يتشاجران.

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ورد نيمار في شريط بثه الأحد عبر "إنستغرام"، بأنه ضحية "فخ" نصب له، مشيرا إلى أن الحقيقة "هي عكس (الاتهامات) تماما"، عارضا في الشريط الرسائل الطويلة المتبادلة مع الشابة على تطبيق "واتساب"، بما فيها صور عارية تسلمها منها، مع إخفاء اسمها.، هذا ما استدعى الشرطة البرازيلية لاستجوابه بتهمة نشر صور حميمية.

قلق الشركات الراعية وإيقاف الحملات الإعلانية

الشركات الراعية لنيمار لم تكن هادئة بتاتا، إذ ألغت "ماستركارد" حملة إعلانية بطلها النجم البرازيلي كان من المقرر بثها خلال كوبا أمريكا بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسبانية، في حين أعربت "نايكي" عن "قلقها العميق" يوم الاثنين.

المصدر: وكالات