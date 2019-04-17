عدد قياسي لطلبات تنظيم مونديال 2023 للسيدات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الأربعاء أنه تلقى تسعة خطابات من اتحادات في آسيا وأمريكا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا وإفريقيا لاستضافة كأس العالم للسيدات 2023.

وأضاف الاتحاد الدولي للعبة أن خطابات الرغبة في استضافة المونديال وصلت من اتحادات الأرجنتين، وأستراليا، وبوليفيا، والبرازيل، وكولومبيا، واليابان، ونيوزيلندا، وجنوب إفريقيا، وكوريا الجنوبية المهتمة بالتقدم بعرض مشترك مع جارتها الشمالية.

🇦🇷 Argentina

🇦🇺 Australia

🇧🇴 Bolivia

🇧🇷 Brazil

🇨🇴 Colombia

🇯🇵 Japan

🇰🇷 Korea Republic (expressing interest in a joint bid with 🇰🇵Korea DPR)

🇳🇿 New Zealand

🇿🇦 South Africa



A record 9⃣ MAs confirm their intention to bid to host the 2023 #FIFAWWC 🏆🙌



ℹ️👉 https://t.co/VAEZyQoYR6pic.twitter.com/YGuFI26VSI — FIFA Women's World Cup 🇫🇷 (@FIFAWWC) April 17, 2019

إقرأ المزيد

وقال الفيفا في بيان: "سيبعث الفيفا الآن (إلى الاتحادات التي أبدت اهتمامها) بالأوراق المتعددة المطلوبة للتقدم بعروض الاستضافة، ولدى الاتحادات الأعضاء مهلة حتى الرابع من أكتوبر 2019 للتقدم بعروضها الخاصة باستضافة البطولة إلى الاتحاد الدولي".

المصدر: رويترز