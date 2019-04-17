آسيا تخطو خطوتها الأولى نحو مونديال قطر 2022

سحبت اليوم في مقر الاتحاد الآسيوي في العاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة الدور الأول من التصفيات القارية المؤهلة لنهائيات مونديال قطر 2022، رغم الغموض الذي يكتنف مسألة عدد المنتخبات.

وسحب مسؤولو الاتحاد الآسيوي، قرعة الدور الأول للتصفيات بمشاركة أقل 12 منتخبا في التصنيف.

وستلعب غوام مع بوتان، بينما تلتقي باكستان مع كمبوديا، وستكون ماليزيا على موعد مع تيمور الشرقية، فيما تلعب لاوس مع بنغلاديش، وماكاو مع سريلانكا، وسلطنة بروناي مع منغوليا.

Here's the draw results. Who will advance to the Round 2? Tell us!



⭕️ First-leg: June 6, 2019

⭕️ Second-leg: June 11, 2019. pic.twitter.com/JXy1Pmfhcr — #AsianCup2023 (@afcasiancup) April 17, 2019

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وستقام المواجهات بنظام الذهاب والإياب يومي 6 و11 يونيو، وتتأهل المنتخبات الفائزة للظهور في سحب القرعة الرئيسية لكأس العالم منتصف يوليو بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويواصل رئيس الفيفا جياني إنفانتينو محاولاته للترويج لخطته بإقامة كأس العالم الموسعة بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32، وهو ما يستلزم على الأرجح مشاركة دول أخرى بالشرق الأوسط لاستضافة عدد من المباريات إلى جانب قطر.

واستطلع إنفانتينو في وقت سابق رأي كل من سلطنة عمان والكويت في المشاركة بالاستضافة، وسيتم اتخاذ القرار النهائي في كونغرس الفيفا في باريس في الـ5 من يونيو بخصوص عدد الدول المشاركة وشكل المسابقة.

المصدر: وكالات