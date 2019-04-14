روسيا تتوّج بذهبيتين في بطولة أوروبا للمصارعة الرومانية (فيديو)
توّج الروسيان ستيبان ماريانيان ورومان فلاسوف بذهبيتين في بطولة أوروبا للمصارعة التي تستضيفها العاصمة الرومانية بوخارست.
وفي المباراة النهاية لفئة دون 63 كغ، تغلب ماريانيان البالغ 27 عاما، صاحب ذهبية بطولة العالم للعبة التي استضافتها هنغاريا عام 2018، على النرويجي أندري بيرغ، بنتيجة 9 نقاط مقابل 0 ليتوّج بالميدالية الذهبية.
#WrestleBucharest 63kg Medal Match Results— United World Wrestling (@wrestling) April 13, 2019
GOLD - Stepan MARYANYAN (RUS) df. Stig-Andre BERGE (NOR), 9-0
BRONZE - Taleh MAMMADOV (AZE) df. Slavik GALSTYAN (ARM), 6-2
BRONZE - Levani KAVJARADZE (GEO) df. Michal Jacek TRACZ (POL), 5-2
فيما حقق الميدالية البرونزية كل من الأذربيجاني تاليخ مامادوف والجورجي ليفاني كافجارادزة.
MARYANYAN (RUS) takes the gold at 63kg! 🔥🇷🇺#uww#wrestlingpic.twitter.com/HcCVc4m1l4— United World Wrestling (@wrestling) April 13, 2019
كما حصد الروسي رومان فلاسوف البالغ 28 عاما ذهبية فئة دون 77 كغ، بعد تغلبه في المباراة النهائية على الألماني رولاند شواردز بنتيجة 10-0.
وحقق الميدالية البرونزية كل من الأرميني أرسين جولفالاكيان والصربي فيكتور نيميش.
VLASOV (RUS) ends the match in 20 seconds and takes the Gold! 🇷🇺🔥 #uww#wrestlingpic.twitter.com/123sLn9Psl— United World Wrestling (@wrestling) April 13, 2019
المصدر: rsport.ria.ru