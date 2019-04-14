روسيا تتوّج بذهبيتين في بطولة أوروبا للمصارعة الرومانية (فيديو)

توّج الروسيان ستيبان ماريانيان ورومان فلاسوف بذهبيتين في بطولة أوروبا للمصارعة التي تستضيفها العاصمة الرومانية بوخارست.

وفي المباراة النهاية لفئة دون 63 كغ، تغلب ماريانيان البالغ 27 عاما، صاحب ذهبية بطولة العالم للعبة التي استضافتها هنغاريا عام 2018، على النرويجي أندري بيرغ، بنتيجة 9 نقاط مقابل 0 ليتوّج بالميدالية الذهبية.

#WrestleBucharest 63kg Medal Match Results

GOLD - Stepan MARYANYAN (RUS) df. Stig-Andre BERGE (NOR), 9-0

BRONZE - Taleh MAMMADOV (AZE) df. Slavik GALSTYAN (ARM), 6-2

BRONZE - Levani KAVJARADZE (GEO) df. Michal Jacek TRACZ (POL), 5-2 — United World Wrestling (@wrestling) April 13, 2019

فيما حقق الميدالية البرونزية كل من الأذربيجاني تاليخ مامادوف والجورجي ليفاني كافجارادزة.

كما حصد الروسي رومان فلاسوف البالغ 28 عاما ذهبية فئة دون 77 كغ، بعد تغلبه في المباراة النهائية على الألماني رولاند شواردز بنتيجة 10-0.

وحقق الميدالية البرونزية كل من الأرميني أرسين جولفالاكيان والصربي فيكتور نيميش.

VLASOV (RUS) ends the match in 20 seconds and takes the Gold! 🇷🇺🔥 #uww#wrestlingpic.twitter.com/123sLn9Psl — United World Wrestling (@wrestling) April 13, 2019

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المصدر: rsport.ria.ru