أحرز الروسي نيكيتا ناغورني الميدالية الذهبية في مسابقة مجموعة التمارين الفردية، وذلك ضمن فعاليات بطولة أوروبا للجمباز التي تستضيفها بولندا.

Gold and silver for Russia! Congratulations Nikita Nagornyy and Artur Dalaloyan! pic.twitter.com/Re0yMWggfo — UEG (@UEGymnastics) April 12, 2019

وجاء الروسي ناغورني في المركز الأول برصيد 88.665 نقطة، تاركا الميدالية الفضية لمواطنه أرتور دالالويان الذي حل ثانيا برصيد 87.832 نقطة، وذهبت الميدالية البرونزية للقبرصي ماريوس جيورجيو الذي احتل المركز الثالث برصيد 84.398 نقطة.

These are the best AA gymnasts in Europe in 2019:

🥇 Nikita Nagornyy

🥈 Artur Dalaloyan

🥉 Marios Georgiou



Congratulations! 🙌 pic.twitter.com/BXiS6sb8ms — EC Szczecin 2019 (@ECSzczecin2019) April 12, 2019

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وتستضيف بولندا بطولة أوروبا للجمباز بين الـ10 والـ14 من أبريل الجاري.

المصدر: rsport.ria.ru