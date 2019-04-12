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الروسي ناغورني يحرز ذهبية أوروبا للجمباز (فيديو)

الرياضة

الروسي ناغورني يحرز ذهبية أوروبا للجمباز (فيديو)
Sputnik Алексей Филиппов
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أحرز الروسي نيكيتا ناغورني الميدالية الذهبية في مسابقة مجموعة التمارين الفردية، وذلك ضمن فعاليات بطولة أوروبا للجمباز التي تستضيفها بولندا.

وجاء الروسي ناغورني في المركز الأول برصيد 88.665 نقطة، تاركا الميدالية الفضية لمواطنه أرتور دالالويان الذي حل ثانيا برصيد 87.832 نقطة، وذهبت الميدالية البرونزية للقبرصي ماريوس جيورجيو الذي احتل المركز الثالث برصيد 84.398 نقطة.

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وتستضيف بولندا بطولة أوروبا للجمباز بين الـ10 والـ14 من أبريل الجاري.

المصدر: rsport.ria.ru

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