المرصد الشمسي يعود إلى العمل دون شرح لأسباب إغلاقه السرية

كشفت رابطة الجامعات لأبحاث الفلك (AURA) عن السبب الحقيقي وراء الإغلاق المفاجئ لمكتب التحقيقات الفدرالي للمرصد الوطني للطاقة الشمسية لمدة 10 أيام.

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ولا تقف وراء الإغلاق السري للمرصد صلة بالكائنات الفضائية أو الانبعاثات الشمسية، بل إن إغلاق المنشأة الواقعة في مرتفعات ساكرامنتو في نيومكسيكو، منذ 6 سبتمبر الماضي، كان سببه إجراء تحقيق جنائي.

وكتب ممثلو الرابطة بيانا، يوم الأحد 16 سبتمبر، قالوا فيه: "لقد تعاونت رابطة الجامعات لأبحاث الفلك في التحقيق المستمر لإنفاذ القانون في أنشطة إجرامية وقعت في ساكرامنتو بيك".

وأضاف البيان: "خلال هذا الوقت، أصبحنا قلقين من أن أحد المشتبه بهم في التحقيق قد يشكل تهديدا على سلامة الموظفين المحليين والمقيمين، ولهذا السبب أخلت رابطة الجامعات لأبحاث الفلك المنشأة مؤقتا وأوقفت الأنشطة العلمية في هذا الموقع".

وتابع البيان: "في ضوء التطورات الأخيرة في التحقيق، قررنا أنه لا يوجد أي خطر على الموظفين، وأن المرصد الشمسي يمكن أن يعود إلى العمليات المنتظمة اعتبارا من 17 سبتمبر".

واستشهدت الرابطة أيضا بـ"القضية الأمنية" كسبب لإغلاق مكتب البريد المجاور للمرصد، لكنها لم تذكر بالتفصيل هذه القضية، ويبدو أن مكتب التحقيقات الفدرالي كان متورطا، لكنه احتفظ بجميع التفاصيل حول ما يجري.

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وكما يحدث في كثير من الأحيان، سارعت الشائعات في ملء فراغ المعلومات حيث تراوحت النظريات بين السخيفة والتي تقول إن الحكومة أرادت محو أخبار الكشف عن الحياة الغريبة أو التوهج الشمسي المدمر للحضارة، إلى ما هو معقول، كقول متابعين إن البعض قاموا بزرع معدات تجسس على مساحات المنشأة، توفر رؤية جدية لمنطقة اختبار الجيش للجيش الأمريكي "White Sands Missile Range" وقاعدة سلاح الجو الأمريكي "Holloman Air Force Base".

وقد يكون التفسير الأخير حقيقيا بالفعل، لكن لم تكشف أي جهة حتى الآن عن طبيعة النشاط الإجرامي الذي ما يزال قيد التحقيق.

يجدر الذكر أن المرصد الوطني للطاقة الشمسية تأسس عام 1947، ويعتمد على تلسكوب "Dunn Solar" الذي اكتمل بناؤه عام 1969، ويساعد الباحثين على فهم أفضل للشمس ونشاطها وتأثيراته على الأرض.

المصدر: ساينس ألرت