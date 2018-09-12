FBI تغلق مرصدا فضائيا بشكل مفاجئ في ظروف غامضة

أثار إغلاق المرصد الوطني للطاقة الشمسية في نيو مكسيكو بالولايات المتحدة، بشكل غامض ومفاجئ، "جنون" صائدي الكائنات الغريبة، وما يزال المرصد مغلقا من دون تقديم أي تفسير لذلك.

وتم إجلاء المرصد الواقع في سانسبوت، يوم الخميس الماضي، إلى جانب مكتب خدمة بريد قريب منه لأسباب أمنية غير مبررة.

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وقالت المتحدثة باسم رابطة الجامعات لأبحاث الفلك (AURA)، التي تدير المرصد، شاري ليفسون، إن قرار الإخلاء جاء في إطار إجراءات احترازية بسبب مشكلة أمنية.

وقد ساهم تصريح أدلى به رئيس مقاطعة أوتيرو، بيني هاوس، لصحيفة "Alamogordo Daily News"، في أعقاب الإعلان، في نشأة تكهنات عديدة حول الحادث.

وقال هاوس في تصريحه إنه طُلب منهم الاستعداد، ولكن لم يعط مزيدا من المعلومات، مضيفا أن "مكتب التحقيقات الفدرالي يرفض إخبارنا بما يجري، لقد وصلنا إلى هناك (في سانسبوت بنيو ميكسيكو) وطلبوا منا الاستعداد بالتزامن مع إخلائهم للمنشأة، ولا أحد يشرح سبب جميع ما يحصل، فقد كان مكتب التحقيقات هناك وكان هدفه ألا يتحدث أحد".

National Solar Observatory in Sacramento Peak, NM, closed & evacuated for unexplained security issue.



County Sheriff:

"The FBI were up there…

a Blackhawk helicopter… people around antennas and work crews on towers but nobody would tell us anything."https://t.co/0NdVcu16K1 — BayonetsNHarmonicas (@BayosHarmonicas) September 10, 2018

Closure of National Solar Observatory remains shrouded in secrecy → https://t.co/pfRULNsuRrpic.twitter.com/D5tVSssqG9 — The Science Plug (@TheSciencePlug) September 12, 2018

كما ادعى هاوس وجود مروحية بلاك هوك في الموقع، وكان طاقم العمل في الأبراج وحول الهوائيات، وقد أثارت الظروف الغامضة لإغلاق المبنى موجة من التكهنات عبر الإنترنت، حيث تساءل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عما إذا كانت الكائنات الغريبة وراء عملية "cloak-and-dagger".

ومن غير الواضح متى ستتم إعادة فتح المرصد ومكتب البريد، وقد تم نقل موظفي البريد مؤقتا إلى مكتب آخر في كلاودكروفت.

The National Solar Observatory in Sunspot #NewMexico has been closed since last Thursday for undisclosed safety concerns. No info from the FBI on what that means, but I heard about it before I was there and avoided the area - https://t.co/9aiyfcSFlU#roadtrip#travelpic.twitter.com/ahpaXvM9TC — NewMexicoNomad (@505Nomad) September 12, 2018

ولم يرد مكتب التحقيقات الفدرالي على طلبات التعليق بشأن هذه المسألة، وفقا لوسائل الإعلام المحلية، فيما أخبر المكتب هاوس بأن إغلاق المرصد قد يستمر لعدة أيام.

وتقع منطقة سانسبوت في جبال ساكرامنتو في مقاطعة أوتيرو على بعد حوالي 24 كم جنوبي قرية كلاودكروفت، والجدير بالذكر أن هناك تلسكوبا ما يزال يعمل حاليا في المرصد، حيث تجري جامعة ولاية نيو مكسيكو بعض الأبحاث.

المصدر: RT