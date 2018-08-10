الولايات المتحدة تنشر منظومة دفاع صاروخي في الفضاء

تخطط الولايات المتحدة لنشر أجهزة استشعار للكشف عن إطلاق الصواريخ وغيرها من عناصر منظومة الردع الصاروخية في الفضاء القريب من الأرض.

وتفيد Defense News استنادا إلى ما أعلنه الجنرال، سام غريفز، يوم 8 أغسطس الجاري، في ندوة خاصة بالفضاء ومنظومة الردع الصاروخية في هانتسفيل في الولايات المتحدة، بأن على السلطات الأمريكية الموافقة على متطلبات إجراءات توريد وتطوير التكنولوجيا الفضائية، ومن "أهم أسسها، ضرورة نشر أجهزة استشعار في الفضاء لكشف عمليات إطلاق الصواريخ".

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وكان وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، قد أعلن، يوم 7 أغسطس الجاري، بأنه يدعم فكرة تشكيل قيادة فضائية للقوات الجوية الأمريكية، لأنه من الضروري على واشنطن أن تنظر إلى الفضاء بمثابة "مسرح العمليات الحربية الجديد".

ويشير مشورع الميزانية الحربية الأمريكية لعام 2019، إلى أنه على القوات الأمريكية المباشرة في ابتكار أجهزة استشعار وأسلحة فضائية، مهمتها كشف إطلاق الصواريخ الباليستية واعتراضها.

المصدر: لينتا. رو