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اختبار ناجح جديد للدرع الصاروخية الروسية

أخبار روسيا

اختبار ناجح جديد للدرع الصاروخية الروسية
Sputnik
مركز رصد ومراقبة للوضع الفضائي والجوي - ارشيف
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أعلن نائب القيادة الموحدة لقوات الدفاع الجوي والصاروخي الروسية أندريه بريخودكو، أن قواته أطلقت بنجاح صاروخا اعتراضيا أصاب هدفه بدقة في ميدان ساري شاغان في جمهورية كازاخستان. 

وأضاف أن تشكيلا قتاليا تابعا لقوات الدفاع الجوي الروسية، تمكن في إطار منظومة الدرع الصاروخية الروسية من إطلاق صاروخ حديث أصاب هدفه بدقة.

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وتتبع منظومة الدفاع المضاد للصواريخ، للقوات الجوية الفضائية الروسية وتتلخص مهمتها في التصدي للهجمات الجوية والفضائية والإنذار المبكر بوقوع الهجمات الصاروخية، وحماية المجالين الجوي والفضائي لروسيا.

المصدر: إنترفاكس

 

 

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