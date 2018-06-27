واشنطن تبيع مدريد منظومات دفاعية بـ860 مليون دولار

قررت الولايات المتحدة، تزويد إسبانيا بخمس منظومات Aegis للدفاع المضاد للصواريخ متعددة الوظائف، بقيمة 860 مليون دولار.

وذكرت مديرية التعاون والأمن في البنتاغون، أن الكونغرس سيدرس الموضوع، خلال 30 يوما لكي يوافق عليه أو يرفضه.

وجاء في بيان صدر عن المديرية: "ستدعم الصفقة المقترحة، أهداف السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي الأمريكي من خلال تعزيز أمن دولة حليفة في الناتو، الذي يعد قوة مهمة لضمان الاستقرار السياسي الضروري لتحقيق التقدم الاقتصادي في أوروبا".

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وتؤكد الوثيقة، أن مساعدة إسبانيا في تعزيز قدرات الدفاع عن النفس، تلبي مصلحة الولايات المتحدة وتعتبر في غاية الأهمية.

وشدد البنتاغون، على أن الصفقة لن تؤثر بتاتا على التوازن العسكري في المنطقة.

ونالت الصفقة حتى الآن، موافقة وزارة الخارجية الأمريكية، وأبلغت إدارة الرئيس دونالد ترامب، الكونغرس بالقرار.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا