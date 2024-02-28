"ناسا": قمران صناعيان أمريكي وروسي يقتربان من بعضهما في المدار دون احتكاك

أعلنت وكالة "ناسا" الأمريكية أن القمرين الصناعيين الأمريكي والروسي TIMED و"كوسموس 2221" اقتربا من بعضهما البعض إلى أقصى حد في مدارهما، دون حوادث اصطدام.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية: "أكدت وزارة الدفاع أن القمر الصناعي TIMED (مهمة الطاقة والديناميكيات للغلاف الأيوني والغلاف الحراري) التابع لناسا والقمر الصناعي الروسي -كوسموس 2221- اقتربا من بعضهما البعض في المدار على مسافة آمنة يوم الأربعاء 28 فبراير في حوالي الساعة 01:34 بتوقيت الساحل الشرقي".

أكدت "ناسا" أن القمر الصناعي الأمريكي، المصمم لدراسة تأثير الشمس على الغلاف الجوي للأرض، "يعمل بشكل طبيعي". ولم تحدد وكالة الفضاء الأمريكية المسافة بينهما عند أقرب نقطة.

وقالت ناسا: "على الرغم من أن المركبتين غير القادرتين على المناورة ستلتقيان في المدار مرة أخرى، بناء على التوقعات الحالية لمدارهما مع تباين ارتفاعاتهما تدريجيا، إلا أن اليوم سيكون أقرب مسافة بينهما".

وقبل التقاء القمرين الصناعيين، ذكرت وكالة "ناسا" أن البنتاغون كان يرصد "اصطداما محتملا" بين مركبة فضائية روسية وأمريكية في المدار. وبحسب الخبراء فإن التقارب حدث على ارتفاع حوالي 600 كيلومتر.

وأشار تقرير وكالة ناسا إلى أن الاصطدام بين TIMED و"كوسموس 2221" غير محتمل، ولكن إذا حدث فمن المحتمل أن يخلف "كميات كبيرة من الحطام".

المصدر: RT