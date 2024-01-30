روسيا تطور منظومة اتصالات ليزرية للأقمار الصناعية والمركبات الفضائية

طوّر باحثون في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا نموذجا أوليا لمنظومة تعتمد على أشعة الليزر لتأمين الاتصالات السريعة للمركبات الفضائية والأقمار الصناعية.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمعهد:"المنظومة التي يعمل خبراء معهدنا على تطويرها ستسرع بشكل كبير نقل البيانات إلى المحطات الأرضية وتضمن الاتصال السريع بين الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية، كما سيكون بالإمكان استعمالها مع الأقمار الصناعية الصغيرة من فئة CubeSat".

وأضاف البيان:"نظام الليزر الذي طوره المصممون الشباب في معهدنا يجعل من الممكن تأمين اتصالات ذات جودة جديدة من الفضاء ومن مدارات الأرض، وعلى عكس منظومات الاتصالات الراديوية فإن منظومات الاتصالات الليزرية توفر إمكانيات كبيرة، فكثافة الإشعاع الليزري أكبر من كثافة الموجة الراديوية".

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وذكر مطورو المنظومة الجديدة أنها تستهلك حوالي 15 واط من الطاقة فقط، في حين أنها قادرة على نقل البيانات بسرعة تصل إلى 100 ميغابايت/ثانية، ولمسافة تصل إلى 1500 كلم، وأشاروا إلى أنهم صنعوا بعض أجزائها بتقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد، ويمكن جمع كافة مكونات المنظومة في صندوق صغير يمكن تثبيته في الأقمار الصناعية الصغيرة.

وتبعا للمعلومات التي أوردها المعهد فإن الخبراء يعملون على تطوير نسخة أخرى من المنظومة، ستجهّز بتقنيات أكثر تطورا، وستكون معتمدة للاستخدام مع الأقمار الصناعية.

المصدر: فيستي