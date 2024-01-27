روسيا تنتهي قريبا من اختبارات قمر Kondor-FKA

أعلنت شركة Mashinostroyenia الروسية للصناعات الفضائية أن اختبارت القمر الروسي الأول من أقمار Kondor-FKA ستنتهي قريبا.

وحول الموضوع قال المدير العام للشركة، ألكسندر ليونوف:"اختبارات الطيران على قمر Kondor-FKA رقم 1 ستنتهي قريبا، لقد أكملنا تقريبا كل برنامج الاختبار، وسنرسل تقاريرنا إلى اللجان الحكومية المختصة في روسيا حول النتائج".

وأضاف:"نشاط الصناعة الفضائية يتطور بشكل كبير في مؤسستنا، نجهّز حاليا القمر الثاني من أقمار Kondor-FKA، وآمل أن نطلقه في الربع الثاني من هذا العام، كما نعمل على تطوير قمرين آخرين من هذا النوع، ونسعى لتطوير أقمار جديدة أصغر حجما أيضا".

وأشار ليونوف إلى أن المشاريع التي تعمل عليها شركته يتم تمويلها من قبل وكالة "روس كوسموس" ومن قبل هيئة دعم الابتكارات الروسية.

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وكانت روسيا قد أطلقت قمر Kondor-FKA رقم (1) في 27 مايو العام الماضي من مطار "فوستوتشني" الفضائي على متن صاروخ من نوع .Soyuz-2.1، وأشارت وكالة "روس كوسموس" إلى أن مهام القمر ستشمل رسم خرائط لسطح الأرض والمراقبة البيئية واستكشاف الموارد الطبيعية، وسيكون الجهاز قادرا على استقبال صور مفصلة للأرض بدقة عالية في أي طقس وفي أي وقت من اليوم واستكشاف سطح الكوكب في نطاق يصل إلى 120 كيلومترا في وضع الرصد العام.

المصدر: فيستي