لماذا سرّعت روسيا عملية إطلاق قمرها الجديد لاستشعار الأرض عن بعد؟!

كشفت شركة Mashinostroeniye للصناعات الفضائية عن السبب الذي كان وراء تسريع عملية إطلاق قمر Kondor-FKA الروسي الجديد المخصص لاستشعار الأرض عن بعد.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة: "وفقا للجداول التي كانت موضوعة كان من المقرر أن يطلق قمر Kondor-FKA الجديد في 27 يونيو من العام الجاري، ثم كان هناك احتمال لتأجيل العملية قليلا، ولكن في 6 مارس الفائت حدثت مشكلة فنية في قمر Meteor-M الروسي الجديد، الذي كان مقررا إطلاقه قبل قمر Kondor، لذا طلبت مؤسسة روس كوسموس تسريع عملية إطلاق القمر الأول، وبالفعل نفذت عملية إطلاقه قبل شهر من الموعد الذي كان محددا سابقا".

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وذكرت مؤسسة "روس كوسموس" مؤخرا أن الخبراء الروس يحضرون حاليا لعملية إطلاق قمر Meteor-M الجديد، والتحضير يجري بشكل طبيعي ودون عوائق.

وكانت روسيا قد أطلقت قمر Kondor-FKA رقم (1) في 27 مايو الفائت من مطار "فوستوتشني" الفضائي على متن صاروخ من نوع .Soyuz-2.1a.

وأقمار Kondor هي أقمار صناعية صغيرة تطورها روسيا لاستشعار الأرض عن بعد، وما بين عامي 2013 و2014 كانت قد أطلقت قمرين من هذا النوع، ويفترض أن تطلق قمرين آخرين إلى الفضاء.

المصدر: تاس