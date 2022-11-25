الوكالة الفضائية الأوروبية تكشف عن أسم أول رائد فضاء من ذوي الاحتياجات الخاصة

أعلنت الوكالة الفضائية الأوروبية الأربعاء 23 نوفمبر عن أسماء 6 رواد فضاء جدد، بينهم أول رائد فضاء من ذوي الاحتياجات الخاصة في تاريخ الوكالة .

وهو الطبيب والرياضي البريطاني جون ماكفول الذي قال: "عندما سمعت خبر البحث عن مرشح للانضمام إلى فريق رواد الفضاء الأوروبيين من بين ذوي الاحتياجات الخاصة فهمت إن هذه هي فرصة سانحة لي، وأظن أني استطيع تحقيق فكرة تفيد بأن الفضاء متاح لكل أحد".

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وقال رئيس قسم الرحلات المأهولة في الوكالة الفضائية الأوروبية دافيد باركر: "نحن مهتمون بالتعاون مع جون ماكفول لندرك كيف يمكننا تكييف المركبة والمحطة الفضائيتين بما يتيح تنفيذ المهام بمشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة".

يذكر أن جون ماكفول أصيب بسن 19 عاما بجرح خطير في الساق جراء حادث على دراجة نارية، واضطر الجراحون إلى بتر رجله، وحصل عام 2005 على ماجستير في الطب الرياضي من جامعة ويلز وبكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة كرديف، وبدأ في ممارسة الرياضة، وشارك في الدورة الأولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة في بكين عام 2008 حيث مثّل بريطانيا.

المصدر: تاس