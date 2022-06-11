روسيا تساهم في أعمال صيانة بعض المنشآت في قاعدة "بايكونور" الفضائية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن الخبراء الروس سيساهمون في عمليات الصيانة التي ستخضع لها بعض المنشآت في قاعدة "بايكونور" الفضائية.

وقال بيان صادر عن المؤسسة "سيقوم موظفو مركز يوجني الروسي بتجديد السطح الخرساني لقناة تدفق الغازات الموجودة في منصة الإطلاق رقم 31 في قاعدة بايكونور الفضائية".

وأضاف البيان "إضافة إلى الأعمال المذكورة سيقوم المختصون باستبدال العزل الحراري للكوابل الأرضية الموجودة في المنصة، وطلاء الهياكل المعدنية لمنظومة الإطلاق، كما سيساهمون في عمليات صيانة المعدات الموجودة هناك".

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وأشارت "روس كوسموس" إلى أن المختصين يفحصون حاليا الحالة الفنية للأنظمة والمباني والهياكل التابعة لمجمع إطلاق الصواريخ الموجودة في القاعدة، وبعدها سيحددون حجم أعمال الصيانة المطلوبة، إذ يفترض أن تستمر أعمال الصيانة أكثر من شهر تقريبا، وأن تنتهي بحلول 20 يوليو القادم.

وتعتبر قاعدة "بايكونور" الموجودة في كازاخستان من القواعد الرئيسية التي تعتمد عليها روسيا في عمليات الإطلاق الفضائية، ومؤخرا أشارت مؤسسة "روس كوسموس" إلى أنها تخطط لإطلاق ما بين 15-20 صاروخ فضاء من هذه القاعدة العام الجاري.

المصدر: فيستي