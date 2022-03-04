روسيا توقف تعاونها مع ألمانيا بشأن التجارب في المحطة الفضائية الدولية

أعلن دميتري روغوزين، مدير عام"روس كوسموس" أن المؤسسة قررت وقف تعاونها مع ألمانيا في ما يتعلق بإجراء التجارب العلمية على متن المحطة الفضائية الدولية.

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ويقول، "استنادا إلى الإجراءات غير المقبولة التي اتخذها زملاؤنا الألمان وخاصة المركز الألماني للطيران والملاحة الفضائية ووقف تشغيل أحد تلسكوبات مرصدنا الفضائي Spektr-RG، الموجود في نقطة لاغرانج (L2) على بعد 1.5 مليون كيلومتر عن الأرض، على الرغم من أن مهمته مدنية تماما وتكمن في استكشاف السماء المرصعة بالنجوم"

ويضيف، "ووفقا لذلك منذ اليوم نتوقف عن التعاون مع هذه المنظمة بما في ذلك إجراء التجارب العلمية على متن المحطة الفضائية الدولية. وسوف نجري هذه التجارب بمفردنا، حيث لدينا جميع ما يلزم من المواد لإجرائها. ولن يحصل الزملاء الأوروبيون الذين قرروا تسييس علاقاتنا على أي شيء".

المصدر: نوفوستي