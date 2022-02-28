تعليق بعثة "إكزومارس - 2022" بسبب قطع أوروبا تعاونها مع "روس كوسموس"

تخلت الوكالة الفضائية الأوروبية عن محادثات مع مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية كان يجب أن تجري الاثنين 28 فبراير الجاري.

أفاد بذلك مصدر في الصناعة الفضائية الروسية.

وأحاطت الوكالة الفضائية الأوروبية "روس كوسموس" علما برفضها لعقد مؤتمر فيديو بين رئيسي الوكالتين الروسية والأوروبية الفضائية دميتري روغوزين ويوسف أشباخر.

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وحسب المصدر، فإن المحادثات كان يفترض أن تبحث عقوبات قد تفرض على مركز "بروغريس" والمعهد العلمي " تسينيماش"، بصفته فرعا لمؤسسات "روس كوسموس" وكذلك التعاون بين الجانبين. وكان روغوزين قد أصر على بحث مسائل التعاون المبدئية.

وأكد مدير عام "روس كوسموس" لصحيفة "إر بي كا" أن الوكالة الأوروبية تخلت عن عقد مؤتمر فيديو مع مؤسسة "روس كوسموس" الروسية وقال إن سبب ذلك يعود إلى رفض "روس كوسموس" إبقاء طاقم إطلاق الصواريخ في غوانا الفرنسية.

يذكر أن رئيس "روس كوسموس" أفاد في حديث أدلى به لمدوّنة " سولوفيوف لايف" على قناة "يوتيوب" بأنه ينوي أن يبحث يوم 28 فبراير مع إدارة الوكالة الفضائية الأوروبية عقوبات طالت الشركات الفضائية الروسية وكذلك مستقبل البعثات الفضائية المشتركة، بما في ذلك بعثة "إكزومارس – 2022" التي كان يفترض أن تنطلق في سبتمبر المقبل إلى المريخ.

المصدر: تاس