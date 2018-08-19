اختيار ملكة جمال روسيا لعام 2018 من ربات البيوت
فازت ربّة المنزل الروسية آنّا تيليغينا من مدينة تفير، بلقب ملكة جمال روسيا في مسابقة "Mrs. Russia 2018" التي تم تنظيمها في موسكو الليلة الماضية.
وحظيت السيدة كسينيا أندرييفا من سانت بطرسبورغ، بلقب الوصيفة الأولى، فيما نالت السيدة يفغينيا بورلو من غيليندجيك شرف لقب الوصيفة الثانية لسيدة جمال روسيا الأولى لهذا العام.
Финалистки конкурса #миссисроссия2018 МИССИС РОССИЯ 2018 - АННА ТЕЛЕГИНА, Г. ТВЕРЬ, 2 ДЕТЕЙ 1ая Вице Миссис Россия - Ксения Андреева, г. Санкт-петербург, 3 детей. 2ая Вице Миссис Россия - Евгения Бурло, г. Геленджик, 4 детей. #фондпланетаженщин #планетаженщин #миссисмосква #миссисроссия #королевапланеты #алламаркина #queenoftheplanet #womensplanet #insta #instamama #москва #россия #moscow #russia #мама #ямама #mrsrussia #mrsmoscow #redparty2018 Организатор @allamarkina_planetazhenshin Партнеры: @lbrus_dom @goldenhohloma @sofia_decor.ru @orion_hall www.stada.ru @stada_for_all #бактистатин #нижфарм #Бактистатинтакойодин #Бактистатинздоровыйкишечник
وأقيم حفل توزيع الجوائز في دار الشباب Planet KVN في العاصمة موسكو وقامت سيدة روسيا للعام الماضي 2017 بولينا ديبروفا، بتقليد التاج للفائزة بمنصب ملكة جمال روسيا.
ويتم تنظيم مسابقة ملكة جمال روسيا سنويا منذ عام 2000، بمبادرة من مركز "امرأة الكوكب" المتخصص بدعم الأسرة والأمومة والطفولة في روسيا.
المصدر: نوفوستي