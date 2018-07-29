بالفيديو.. شاب يضرم النار بسيارة مواطن سعودي أمام منزله

أظهر مقطع فيديو متداول قيام شاب بإشعال النيران في سيارة مركونة أمام منزل صاحبها.

وتداولت مواقع التواصل فيديو يظهر فيه شاب وهو ينزل من سيارة سوداء اللون ويذهب رويدا رويدا إلى سيارة متوقفة أمام منزل صاحبها وقام بتهشيم زجاجها الجانبي وأضرم النار بمقاعدها الخلفية مستخدما مادة ساهمت بانتشار ألسنة اللهب بسرعة.

وبحسب الفيديو الذي وجد انتشارا واسعا في "تويتر" وقيل إنه وقع في المنطقة الشرقية، شرق السعودية، فقد أتت النيران على ملابسه لكنه تمكن من إطفائها ولاذ بالهرب.

وأظهر فيديو ثان السيارة وقد تحولت لكتلة حديد التهمتها ألسنة اللهب، ويتوقع أن توضح الجهات الأمنية تفاصيل الفيديوهات المتداولة.

المصدر: صحيفة "سبق" السعودية