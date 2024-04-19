 
مباشر

لبنان.. مصرع سوريين غرقا في مياه صور ومحاولات لإنعاش 3 آخرين بينهم لبناني

مجتمع

لبنان.. مصرع سوريين غرقا في مياه صور ومحاولات لإنعاش 3 آخرين بينهم لبناني
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xe0x

لقي سوريان حتفهما غرقا في المياه الساحلية لمدينة صور اللبنانية، في حين تجري عملية إنعاش 3 آخرين وهم سوريان ولبناني.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في صور بأن عناصر الدفاع المدني انتشلت خمسة أشخاص( 4 سوريين ولبناني)، كانوا يسبحون عند الشاطئ الجنوبي لبحر صور، حيث الخيم البحرية.

إقرأ المزيد
مصرفي مصري ينقذ عائلة إماراتية من الغرق وبنك مصر يكرمه
مصرفي مصري ينقذ عائلة إماراتية من الغرق وبنك مصر يكرمه

وقضى اثنان منهم غرقا، وهما سوريان، ونقلتهما سيارات الدفاع المدني إلى أحد مستشفيات صور. ويتم العمل على إنعاش الآخرين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا