لبنان.. مصرع سوريين غرقا في مياه صور ومحاولات لإنعاش 3 آخرين بينهم لبناني

لقي سوريان حتفهما غرقا في المياه الساحلية لمدينة صور اللبنانية، في حين تجري عملية إنعاش 3 آخرين وهم سوريان ولبناني.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في صور بأن عناصر الدفاع المدني انتشلت خمسة أشخاص( 4 سوريين ولبناني)، كانوا يسبحون عند الشاطئ الجنوبي لبحر صور، حيث الخيم البحرية.

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وقضى اثنان منهم غرقا، وهما سوريان، ونقلتهما سيارات الدفاع المدني إلى أحد مستشفيات صور. ويتم العمل على إنعاش الآخرين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام