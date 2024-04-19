لبنان.. مصرع سوريين غرقا في مياه صور ومحاولات لإنعاش 3 آخرين بينهم لبناني
Legion-Media
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لقي سوريان حتفهما غرقا في المياه الساحلية لمدينة صور اللبنانية، في حين تجري عملية إنعاش 3 آخرين وهم سوريان ولبناني.
وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في صور بأن عناصر الدفاع المدني انتشلت خمسة أشخاص( 4 سوريين ولبناني)، كانوا يسبحون عند الشاطئ الجنوبي لبحر صور، حيث الخيم البحرية.
وقضى اثنان منهم غرقا، وهما سوريان، ونقلتهما سيارات الدفاع المدني إلى أحد مستشفيات صور. ويتم العمل على إنعاش الآخرين.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام