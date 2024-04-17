مصر.. سر صورة الرئيس بوتين على محل الفضيات وسط القاهرة (فيديو)

في لقطة مثيرة رفع صاحب محل فضيات في وسط القاهرة صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيمي كوريا الشمالية والصين على واجهة متجره ليؤكد دعمه لهم "في مواجهة الغرب وأمريكا".

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ويؤكد صاحب محل الفضيات المصري ممدوح محمد عبد الحميد في تصريحات لـRT: "أن روسيا دولة قوية والرئيس الروسي فلاديمير بوتين صديق للمصريين ودوره مشرف في دعم مصر".

ونوه بأن: "دور روسيا كبير في دعم مصر منذ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث كانت تدعم مصر بالأسلحة كما دعمتها في بناء السد العالي".

وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دائما ما يقف بجانب الحق، وهذا شرف كبير له لوضع صورته في المحل الخاص به.

وقال:

أنا بحب الرئيس بوتين من زمان.. ومواقفه مع بلدي مواقف مشرفة وجميلة.. ويكفي الكلمة التي قالها إن مصر خط أحمر.. وهذه العبارة أسعدتنا جدا..وبالنسبة لدور روسيا معنا فهو قائم من أيام جمال عبد الناصر والسد العالي والأسلحة التي كنا نأخذها منها، وكذلك الخبراء الذين كانوا عندنا .. الشعب الروسي كان يقف معنا دائما.. هم ناس كويسين وأنا تعاملت معهم هنا في مصر.. هم أناس بمنتهى الذوق والأخلاق ومأدبون ومثقفون جدا وناس حقانيين جدا، ودي حاجة جميلة طبعا.. والرئيس بوتين راجل حقاني ويقف مع الحق وراجل ما شوفناش منو أي حاجة تضايقنا .. والصورة بتاعتو شرف إني أحطها على واجهة المحل عندي".

ويحتفظ عدد كبير من المصريين بصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كونه برأيهم يعمل على إحداث توازن في العالم، وقوته في مواجهة العقوبات الغربية على روسيا واستمراراه في الحفاظ على روسيا كقوى عظمى في العالم، وهو ما يراه معظم المصريين في زعماء كوريا الشمالية والصين.

وفي هاذ السياق يقول عبد الحميد:

الشعب الروسي من الشعوب اللي أنا بحبها جدا وهم ناس بتوع شغل، وناس رغم اللي هم فيه من حروب وغيرها تجدهم صامدين واقتصادهم زي الفل.. دي حاجة جميلة جدا، وهم واقفون مع ناس وشعوب كثيرة عشان يبقى في توازن بين القوى اللي هم بتوع الشر والقوى بتوع الخير

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رفع صورة الرئيس بوتين، حيث انتشرت صور للرئيسين المصري والروسي، عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين، خلال عرض الكتب الخاصة بالزميلين سلام مسافر وخالد الرشد، في القنصلية العامة الروسية بمدينة الإسكندرية.

كما انتشرت صور بوتين من قبل في جميع شوارع القاهرة، خلال زيارته للقاهرة في 9 فبراير من عام 2015.

المصدر: RT