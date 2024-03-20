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مصر.. سرقة خزنة من "فندق" شهير للكلاب في الجيزة

مجتمع

مصر.. سرقة خزنة من
Gettyimages.ru
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أفادت وسائل إعلام مصرية بتعرض فندق لاستضافة الكلاب بمحافظة "الجيزة" للسرقة على يد عاملين فيه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة مفاده تعرض فندق لاستضافة الكلاب وتربيتِها بالجيزة للسرقة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ للوقوف علي أسبابه ولكشف ملابسات الواقعة، حيث بينت التحريات الأولية سرقة خزنة بداخلها مبلغ 30 ألف دولار ومليون جنيه.

 كما اتخذت الجهات المختصة قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة بحق العاملين المتهمين بتنفيذ هذه السرقة.

المصدر: "القاهرة 24"

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