مصر.. مفتي الجمهورية يوضح الحكم الديني لزيارة الأضرحة ومقامات "آل البيت"

أوضح مفتي مصر الدكتور شوقي علام، الحكم الديني في شأن زيارة أضرحة الصالحين و"آل البيت" (أهل بيت النبي محمد) والصلاة فيها.

وخلال لقائه الرمضاني اليومي ببرنامج "اسأل المفتي"، قال شوقي علام: "زيارة مقامات آل بيت النبوة والصالحين من أقرب القربات وأرجى الطاعات قبولا عند رب البريات، وهي بمنزلة مجالسة الصالحين، وإن زيارة القبور على جهة العموم مندوب إليها شرعا".

وأضاف المفتي أن "النبي محمد حث على زيارة القبور، كما أن أَوْلى القبور بالزيارة بعد النبي، قبور آل البيت النبوي الكريم"، مضيفا: "قبورهم روضات من رياض الجنة، وفي زيارتهم ومودتهم بر وصلة لرسول الله.. كما قال الله تعالى: (قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى)".

المصدر: "القاهرة 24"