الكويت.. قرار بتثبيت حبس "الفاشنيستا" فاطمة المؤمن

أيدت محكمة الجنح المستأنفة في الكويت قرار حبس "الفاشنيستا" الشهيرة فاطمة المؤمن، المتسببة بحادث مروري مروع أسفر عن وفاة كويتيين، وأثار ضجة كبيرة.

ووفق صحيفة "المجلس"، أيدت محكمة الجنح المستأنفة حكم محكمة أول درجة بحبس المؤمن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وسحب رخصة القيادة سنة وغرامة 15 دينار في قضية القتل الخطأ وتجاوز الإشارة الحمراء والقيادة فوق المعدل والتسبب في الحادث المروري الذي تسبب بوفاة شخصين وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة.

عاجل/ محكمة الجنح المستأنفة تؤيد حبس فاطمة المؤمن 3 سنوات عن قتل آخرين بالخطأ وتجاوز الإشارة الحمراء. pic.twitter.com/i6NvMYDxUy — المجلس (@Almajlliss) March 14, 2024

يذكر أن الحادث الذي شغل الشارع الكويتي كان وقع فجر يوم 24 أغسطس 2023 على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز في الكويت، ونتج عنه وفاة شخصين وإصابة 2 آخرين.

وفاطمة المؤمن خبيرة تجميل ومدونة أزياء كويتية تبلغ 30 عاما، وبدأت في عالم الشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ 2014.

المصدر: RT