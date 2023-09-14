تطورات جديدة في قضية الفاشنيستا الكويتية التي هزت الرأي العام

أصدرت محكمة كويتية اليوم الخميس، قرارا يقضي باستمرار حجز "الفاشنيستا" الشهيرة فاطمة المؤمن، المتسببة بحادث مروري مروع أسفر عن وفاة كويتيين، وأثار ضجة كبيرة، وفق صحيفة "المجلس" .

وأوضح عبد الله اسكندر، محامي المتوفين في الحادث، للصحيفة أن "ما نُشر عن وجود أو عدم وجود "مخدرات أو مسكرات" غير صحيح".

وأكد المحامي أن المحكمة لم تسمح بالاطلاع على ملف القضية حتى هذه اللحظة.

عاجل/ المحكمة تأمر باستمرار حجز «الفاشنيستا» المتسببة بحادث سير نتج عنه وفاة شابين وإصابة آخرين.

• محامي المتوفين في الحادث: غير صحيح ما نُشر عن وجود أو عدم وجود «مخدرات أو مسكرات» لأن المحكمة لم تسمح بالاطلاع على ملف القضية حتى هذه اللحظة. pic.twitter.com/j1HPeVruvP — المجلس (@Almajlliss) September 14, 2023

وكانت شقيقة المتهمة، وهي محامية، قد نشرت مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه إن قضية شقيقتها "لا تشمل المخدرات، سواء كان تعاطيا أو حيازة"، مشددة على أن "القضية جنحة، وليست جناية".

فيديو/ المحامية مريم المؤمن: لم يكن مع فاطمة 4 شرائط «لاريكا» أو مخدرات. pic.twitter.com/IpbhXs0vu3 — المجلس (@Almajlliss) September 6, 2023

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنه تقرر "حبس المتهمة 10 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، وإحالتها للسجن المركزي تمهيدا لإحالتها إلى المحكمة المختصة، وإخلاء سبيل مرافق قائد المركبة، فيما رفضت النيابة العامة طلب الكفالة.

وتم توجيه 10 تهم للمؤمن هي "القتل الخطأ، والإصابة بالخطأ، وقيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة، وتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وقيادة مركبة برعونة، وقيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول، وقيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة، والتسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير، وإلحاق ضرر بالممتلكات العامة".

المصدر: "المجلس"