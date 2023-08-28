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تداول فيديو مؤثر لأحد ضحايا "الفاشينيستا" الكويتية

مجتمع

تداول فيديو مؤثر لأحد ضحايا
فاطمة المؤمن
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قالوا إنه الأخير للشاب وليد المطيري أحد المتوفين في حادث صدم الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن لسيارة كان يستقلها رفقة آخرين.

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ويظهر المقطع المطيري، الذي توفي مساء يوم الأربعاء، وهو يرتدي سترة سوداء كتب عليها عبارات إنجليزية، واعتمر قبعة إلى جانب سيارة سوداء اللون، وبدا وهو يتحدث إلى شخص لا يظهر في الكادر.

وقال الإعلامي الكويتي فهد السلامة في منشور على صفحته في منصة "X": "كلنا مؤمنين بقضاء الله وقدره ومن لا يشكر الناس.. لايشكر الله والشكر لمن قام بواجب تقديم العزاء بفقيدنا (ابن اختي) وليد جاسم محمد المطيري ورفاقه رحمهم الله جميعا سواء من داخل الكويت أو خارجها".

وأضاف: "نطلب من الله الشفاء التام لرفيقهم الرابع الذي يرقد حاليا بالعناية المركزة وحتى لا يتكرر هذا الحدث بسبب التهور والمخاطرة بأرواح الناس فإننا نأمل أن يأخذ الحق مجراه وفق القانون وعدم التدخل في مسار التحقيق ومن يحاول الالتفاف على ذلك فإنه سيحاسب أمام الله سبحانه وتعالى".

وتابع: "نثني على جهود وتعليمات معالي وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الصباح وكل من قام بواجبه تجاه هذه الفاجعة الاليمة التي هزت ضمير المجتمع الكويتي".

وتسببت المؤمن بحادث مروري أليم في الكويت، نتيجة تجاوزها الإشارة الحمراء، ما أدى إلى تصادم سيارتها بسيارة أخرى، ووفاة 3 أفراد كانوا على متنها هم "وليد جاسم محمد المطيري" و"يوسف بدر الكعمي" ولم يكشف عن اسم الضحية الثالثة.

وأخضعت الشرطة المؤمن لتحليل دم، ليتبين أنها كانت تحت تأثير المخدرات والكحول خلال قيادتها السيارة.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنه تقرر "حبس المتهمة 10 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، وإحالتها للسجن المركزي تمهيدا لإحالتها على المحكمة المختصة، وإخلاء سبيل مرافق قائد المركبة". فيما رفضت النيابة العامة طلب الكفالة.

وتم توجيه 10 تهم للمؤمن هي "القتل الخطأ، والإصابة بالخطأ، وقيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة، وتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وقيادة مركبة برعونة، وقيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول، وقيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة، والتسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير، وإلحاق ضرر بالممتلكات العامة".

المصدر: RT

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