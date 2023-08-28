تطورات مثيرة في قضية "فاشينيستا" كويتية تسببت بكارثة في البلاد.. وشقيقتها تكشف مفاجأة صادمة

تصدر اسم "فاشينيستا" كويتية تدعى فاطمة المؤمن خلال الأيام الماضية مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسببها بحادث مرور مروع.

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وارتفع عدد الأشخاص الذين توفوا جراء الحادث إلى 3 أشخاص، بعد أن توفي الشخص الذي كان في غرفة العناية المركزة.

وتداولت بعض الصفحات خلال الساعات الماضية آخر تطورات القضية، حيث كشفت أن المؤمن كانت مع صديقها، ابن رجل أعمال وتاجر سيارات، في حفلة، وعند انتهائها قررا التوجه إلى أحد الأماكن الأخرى للسهرة.

ولدى خروجهما طلبت "الفاشنيستا" الشهيرة من صديقها قيادة سيارته من نوع "بنتلي"، كاشفة عن رغبتها في تجربة سرعتها، فقادت السيارة بسرعة كبيرة وصلت إلى 170 وتجاوزت الإشارة الحمراء.

على إثر ذلك اصطدمت بقوة بسيارة خرجت من اليمين حيث كانت الإشارة خضراء، وكشفت التسريبات أن المؤمن خلال التحقيقات قالت إنها لم تتعمد ما حصل وهذا قدر الله.

وعن صديقها، قالت مصادر إن حالته الصحية سيئة، حيث يتواجد في العناية المركزة ووضعه غير مستقر، فيما تم العثور على مواد مخدرة في السيارة وقد تواجه المؤمن تهمة حيازة وتعاطي المخدرات.

ولاحقا، أخضعت الشرطة المؤمن لتحليل دم، ليتبين أنها كانت تحت تأثير المخدرات والكحول خلال قيادتها السيارة.

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وزعمت المحامية مريم المؤمن، شقيقة فاطمة المؤمن، أن الشباب الذين كانوا في السيارة الأخرى حاولوا التحرش بشقيقتها، وأنها تنوي رفع دعوى تحرش ضد الضحايا، وهو ما أثار ضجة كبرى على مواقع التواصل.

وبحسب عدد من مختصي القانون، تواجه "الفاشنيستا" الكويتية فاطمة المؤمن تهمة القتل غير العمد، وعقوبتها السجن من 3 إلى 4 سنوات.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنه تقرر "حبس المتهمة 10 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، وإحالتها للسجن المركزي تمهيدا لإحالتها على المحكمة المختصة، وإخلاء سبيل مرافق قائد المركبة. فيما رفضت النيابة العامة طلب الكفالة.

بيان من وزارة الداخلية

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- حبس المتهمة المتسببة بالحادث (10 ايام) حبساً احتياطياً على ذمة التحقيق وأحالتها للسجن المركزي تمهيدا لإحالتها للمحكمة المختصة



- توجيه عدد 10 تهم (القتل الخطأ - الإصابة بالخطأ - قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة - تجاوز الحد الأقصى… pic.twitter.com/wII6bgZs5o — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) August 27, 2023

وتم توجيه 10 تهم للمؤمن هي "القتل الخطأ، والإصابة بالخطأ، وقيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة، وتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وقيادة مركبة برعونة، وقيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول، وقيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة، والتسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير، وإلحاق ضرر بالممتلكات العامة".

المصدر: RT + وسائل إعلام كويتية