تفاعل أمير الكويت مع "العرضة القطرية" في الدوحة يلفت الأنظار (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تفاعل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مع "العرضة القطرية" أثناء مراسم استقباله في العاصمة الدوحة اليوم الثلاثاء.

وأثار مقطع الفيديو تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل، حيث ظهر أمير الكويت وهو يجلس إلى جانب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في السيارة، وسط الأهازيج القطرية الشعبية المعروفة باسم "العرضة".

ونشر "تلفزيون قطر" مقطع فيديو أبان فيه الشيخ مشعل وهو يلوح بيده ويتفاعل مع ألحان العرضة القطرية.

وكتب أحدهم معلقا: "رايتكم بيضة يا أهل قطر.. ماقصرتوا حكومة وأمير وشعب.. بارك الله فيكم..".

رايتكم بيضه يا اهل قطر ماقصرتو حكومه وامير وشعب. بارك الله فيكم ومحد ياقطر. — مستشار الزل بوصالح (@bo_saleh_kwt) February 20, 2024

وأضاف آخر: "الله يحفظهم يا رب..حكام الخليج يعتزون بعاداتهم وتقالديهم العربية الأصيلة".

الله يحفظهم يارب

حكام الخليج يعتزون بعاداتهم وتقالديهم العربية الاصيلة — KHALID (@saudi_ana) February 20, 2024

https://arabic.rt.com/middle_east/1540244-%D8%B3%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/

المصدر: RT