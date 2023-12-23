السعودية.. الداخلية تصدر بيانين منفلصين بشأن إعدام مدانين في المنطقة الشرقية والرياض

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم السبت بيانين منفصلين بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا وحكم القتل تعزيزا (إعدام)، بجانيين في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض.



وقالت وزارة الداخلية في بيان بشأن إعدام أحد الجناة في المنطقة الشرقية: "أقدم سجاد بن جعفر بن أحمد البوري - سعودي الجنسية - على قتل محمد بن عبد الله بن علي آل حمود - سعودي الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما".

وأضاف البيان: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصا، وتأجيل استيفاء القصاص حتى بلوغ وتكليف القاصرتين من الورثة ومطالبتهما مع بقية الورثة باستيفائه، ثم ألحق بصك الحُكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرتين ومطالبتهما مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه".

وأردفت الداخلية: "وقد تم تنفيذ حُكم القتل قصاصا بالجاني سجاد بن جعفر بن أحمد البوري - سعودي الجنسية - يوم السبت 10 جمادى الآخرة 1445 هجري الموافق 23 ديسمبر 2023 بالمنطقة الشرقية".

وأكمل البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل".

كما أصدرت وزارة الداخلية بيانا حول تنفيذ حُكم القتل تعزيرا بأحد الجناة في منطقة الرياض، جاء فيه: "أقدم طلال بن مبارك بن خليف العصيمي العتيبي - سعودي الجنسية - على قتل ابنتيه الطفلتين راما و لانا ـ سعوديتي الجنسية ـ وذلك بإغراقهما في حوض غسالة كهربائية مما أدى إلى وفاتهما".

واستطرد البيان: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ونظرا لبشاعة جرمه، وخطورة فعله، وانعدام الرحمة والشفقة لا سيما تجاه ابنتيه الصغيرتين مما يدل على تأصل الشر في نفسه، ولتأثير الجريمة على المجتمع، فقد تم الحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه".

وتابعت الداخلية: "وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني طلال بن مبارك بن خليف العصيمي العتيبي - سعودي الجنسية - يوم السبت 10 جمادى الآخرة 1445 هجري الموافق 23 ديسمبر 2023 بمنطقة الرياض".

وأكمل البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل".

المصدر: "واس"