السعودية.. الداخلية تصدر بيانا بشأن إعدام أجنبيين قتلا مواطنا هنديا بطريقة مروعة

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الخميس بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل حدا (إعدام) باثنين من الجناة في منطقة جازان.

وجاء في بيان الداخلية السعودية: "قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم".

وأضاف البيان: "أقدم كل من مد سيرازول مدجلاال بيفاري ومفضل موجون علي ـ بنغلاديشيي الجنسية ـ على قتل محمد ارزوخان ـ هندي الجنسية ـ وذلك باستدراجهما له في السيارة إلى أرض فضاء والاعتداء عليه بخنقه بقطعة قماش من الخلف في غفلته، ورش مبيد حشري بداخل فمه، مما أدى إلى وفاته، وإخفائهما الجثة بدفنها، وذلك بسبب خلافات مالية، وتعاطيهما أقراص الإمفيتامين المحظورة".

وتابعت الداخلية في بيانها: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت إدانتهما بما نسب إليهما، ولأن ما أقدما عليه كان على وجه يأمن معه المجني عليه من غائلتهما، فقد تم الحكم عليهما بالقتل حدا لقتلهما المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه".

وأردف بيان الداخلية: "وقد تم تنفيذ حكم القتل حدا بالجانيين مد سيرازول مدجلاال بيفاري ومفضل موجون علي، يوم الخميس 8 جمادى الآخرة 1445 هجري الموافق 21 ديسمبر 2023 بمنطقة جازان".

وتابع البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

المصدر: "واس"