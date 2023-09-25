 
مباشر

شبيه بغلاف المصحف.. فرقة غنائية كورية تتخلص من نسخ ألبومها الجديد بعد جدل حول تصميمه (صور)

مجتمع

شبيه بغلاف المصحف.. فرقة غنائية كورية تتخلص من نسخ ألبومها الجديد بعد جدل حول تصميمه (صور)
AFP
كوريا الجنوبية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w3xq

أعلنت فرقة "كينغدوم" الغنائية للبنين في كوريا الجنوبية أنها ستتخلص من النسخ الأولى من ألبومها الجديد بعد جدل حول تصميمه الشبيه بغلاف المصحف.

إقرأ المزيد
عمل استفزازي في السويد بعد أن سمحت السلطات مجددا بحرق نسخة من المصحف الشريف
عمل استفزازي في السويد بعد أن سمحت السلطات مجددا بحرق نسخة من المصحف الشريف

وقالت شركة "جي أف للترفيه" الراعية للفرقة في بيان يوم الاثنين "نتقدم بخالص اعتذارنا للمسلمين والذين شعروا بعدم الارتياح جميعا، وسنقوم بالتخلص من النسخ الأولى البالغ عددها 70 ألفا جميعها من الإنتاج الجديد".

وأكدت الشركة أن الجدل هذا نابع من الجهل وعدم الانتباه، مضيفة أن بيع الألبوم سيتم في موعده المخطط بتصميم جديد.

وتلقت الفرقة ملاحظات بأنه شبيه بغلاف المصحف الكريم بعد الكشف عن تصميم الألبوم السابع لفرقة "كينغدوم" تحت عنوان "هيستوري أف كينغدوم": الجزء 7، جاهان" والمخطط لطرحه في السوق يوم 18 أكتوبر.

وأشار بعض المدونين والمعجبين للفرقة إلى أن استخدام تصميم المصحف الكريم للمسلمين لغلاف الألبوم غير ملائم تجاريا.

شبيه بغلاف المصحف.. فرقة غنائية كورية تتخلص من نسخ ألبومها الجديد بعد جدل حول تصميمه (صور)

المصدر: يونهاب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا