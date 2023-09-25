شبيه بغلاف المصحف.. فرقة غنائية كورية تتخلص من نسخ ألبومها الجديد بعد جدل حول تصميمه (صور)

أعلنت فرقة "كينغدوم" الغنائية للبنين في كوريا الجنوبية أنها ستتخلص من النسخ الأولى من ألبومها الجديد بعد جدل حول تصميمه الشبيه بغلاف المصحف.

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وقالت شركة "جي أف للترفيه" الراعية للفرقة في بيان يوم الاثنين "نتقدم بخالص اعتذارنا للمسلمين والذين شعروا بعدم الارتياح جميعا، وسنقوم بالتخلص من النسخ الأولى البالغ عددها 70 ألفا جميعها من الإنتاج الجديد".

وأكدت الشركة أن الجدل هذا نابع من الجهل وعدم الانتباه، مضيفة أن بيع الألبوم سيتم في موعده المخطط بتصميم جديد.

وتلقت الفرقة ملاحظات بأنه شبيه بغلاف المصحف الكريم بعد الكشف عن تصميم الألبوم السابع لفرقة "كينغدوم" تحت عنوان "هيستوري أف كينغدوم": الجزء 7، جاهان" والمخطط لطرحه في السوق يوم 18 أكتوبر.

وأشار بعض المدونين والمعجبين للفرقة إلى أن استخدام تصميم المصحف الكريم للمسلمين لغلاف الألبوم غير ملائم تجاريا.

Fourth-Generation Boy Group’s Company Issues Apology For Its Album Cover Resembling The Quran#KINGDOMpic.twitter.com/ZGgpwLVkeq — lana stay (@lanasu__) September 25, 2023

المصدر: يونهاب