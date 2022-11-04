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ماسك: "تويتر" يخسر عائداته بسبب ضغط النشطاء على المعلنين

مجتمع

ماسك:
Globallookpress
إيلون ماسك
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أعلن المالك الجديد لموقع "تويتر" إيلون ماسك، أن الموقع شهد انخفاضا كبيرا في إيراداته بسبب الضغط الذي يمارسه النشطاء الاجتماعيون على المعلنين.

وأكد ماسك أنه على عكس المخاوف، فإن الشركة لم تغير أي شيء في سياسة تعديل المحتوى.

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وأضاف: "لقد فعلنا كل شيء لتهدئة النشطاء .. إنهم يدمرون حرية التعبير في أمريكا".

هذا وكانت العديد من الشركات الكبرى قد أعلنت في وقت سابق أنها ستعلق الإعلانات على "تويتر" بعد أن استحوذ ماسك على موقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: نوفوستي

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