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إيلون ماسك يعلن تشكيل "مجلس إشراف على المحتوى" لمنصة "تويتر"

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إيلون ماسك يعلن تشكيل
AP
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أشار رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إلى أنه حتى انعقاد "مجلس إشراف على المحتوى" لمنصة "تويتر"، لن يتم اتخاذ قرارات مهمة بشأن المحتوى أو استعادة الحسابات المحظورة.


 وأعلن يوم الجمعة ماسك، الذي استحوذ مؤخرا على الشبكة الاجتماعية أنه سيظهر مجلس إشراف على المحتوى لمنصة تويتر، والذي سيتولى تنسيق المحتوى.

وكتب رجل الأعمال على صفحته "تويتر": "سيشكل تويتر مجلس إدارة المحتوى مع مجموعة متنوعة من الآراء، وحتى انعقاد هذا المجلس، لن يتم اتخاذ قرارات رئيسية بشأن المحتوى أو استعادة الحسابات المحظورة".

وكتب ماسك سابقا أن "تويتر" يجب أن يكون صادقا لأكبر عدد من الأشخاص ذوي المعتقدات المتنوعة، كما علق رجل الأعمال على شراء الشركة يوم الخميس بعبارة "طائر طليق". بدورها، ذكرت بلومبرغ أن "تويتر" ينوي إلغاء الحظر الدائم للحسابات، يوم الجمعة، وتم فتح حساب المغني الأمريكي كاني ويست، ومن المقرر أن يتم فتح حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 31 أكتوبر.

المصدر: تاس 

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