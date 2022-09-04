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طلاب هنود يربطون أستاذ رياضيات بشجرة ويضربوه بعد منحهم درجات متدنية (فيديو)

مجتمع

طلاب هنود يربطون أستاذ رياضيات بشجرة ويضربوه بعد منحهم درجات متدنية (فيديو)
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أفادت الشرطة الهندية بأن مدرسا للرياضيات وموظفا في مدرسة بمنطقة دومكا بولاية جارخاند تعرضا للضرب على أيدي الطلاب بعد ربطهما بشجرة لإعطائهما درجات متدنية في الامتحانات العملية.

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وأوضحت الشرطة أن "ما يصل إلى 11 طالبا من المدرسة من أصل 32، حصلوا على درجة 'DD' ( D مزدوجة)، والتي تعتبر معادلة للرسوب، في امتحان الفصل 9، الذي أعلن عن نتائجه من قبل المجلس الأكاديمي لجارخاند (JAC)".

وفي تصريحات لوكالة أنباء "برس ترست" الهندية، قال مسؤول مركز شرطة جوبيكاندر، نيتياناند بوكتا: "لم يتم تقديم تقرير معلومات أولي في القضية، حيث لم تقدم إدارة المدرسة أي شكوى مكتوبة بشأن الحادث، وبعد التحقق من الحادث، طلبت من إدارة المدرسة تقديم شكوى، لكنها رفضت قائلة إن ذلك من الممكن أن يفسد حياة الطلاب".

وقالت الشرطة إنه تم التعرف على المعلم المعتدى عليه وإسمه سومان كومار، أما الموظف فاسمه سونيرام تشوري، فيما أوضح مسؤول مركز الشرطة أنهما لم يقدما أي شكوى مكتوبة للشرطة.

المصدر: ndtv

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