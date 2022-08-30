بالفيديو.. رجل يختطف رضيعا من حضن أمه النائمة داخل محطة قطار

بدأت الشرطة الهندية عملية مطاردة بعد اختطاف طفل يبلغ من العمر سبعة أشهر، من والدته التي كانت نائمة على الرصيف في محطة ماثورا للسكك الحديدية.

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وبحسب صحيفة "هيندوستان تايمز"، فقد وثقت الجريمة عبر كاميرات المراقبة، وانتشرت لقطات الحادث في مواقع التواصل الاجتماعي، بينما جرى نشر أربع فرق من شرطة السكك الحديدية الحكومية (جي آر بي) لاعتقال الرجل مجهول الهوية الذي عممت الشرطة صورة له.

ويظهر الفيديو رجلا يتجول على منصة محطة ماثورا، وبعد فترة وجيزة، يقترب من امرأة نائمة على أرضية المنصة، ويأخذ طفلها خلسة من ذراعيها ويركض نحو قطار كان متمركزا على السكة.

وذكرت الشرطة أن الحادث وقع على المنصة رقم 8-9 بمحطة القطار، في حين قامت فرق من شرطة السكك الحديدية بمداهمات في منطقتي هاثراس وأليجاره في ولاية أوتار براديش بناء على تكهنات بأن الرجل قد فر إلى إحدى المنطقتين، وفقًا لتقرير "Live Hindustan".

وجرى تداول صورة المشتبه به على الإنترنت، كما تم السعي للحصول على تعاون من الشرطة المدنية، وطلبت الشرطة مساعدة المواطنين للعثور على الرجل وإعادة الطفل إلى المنزل.

ये व्यक्ति रे०स्टेशन मथुरा जं० से अपनी माँ के साथ सो रहे महज 7 माह के बच्चे को उठाकर ले गया।

इस व्यक्ति को पकड़वाने में मदद कीजिये।

आप सिर्फ Retweet कर इसके फ़ोटो/वीडियो को Groups में share कर दीजिये, विशेष कर कासगंज, बदायूँ और बरेली साइड में।

मुझे भरोसा है ये अवश्य पकड़ा जाएगा। pic.twitter.com/fTnuGbSlsi — SACHIN KAUSHIK (@upcopsachin) August 27, 2022

المصدر: "هندوستان تايمز"