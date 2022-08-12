مصر.. فيديو مثير للجدل لمدافع النادي الأهلي يضرب مشجعا زملكاويا في الشارع (فيديو)

كشف مصدر مقرب من ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي المصري كواليس الواقعة والفيديو المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع أحد المشجعين والتي وصلت إلى حد الضرب.

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وقال المصدر: "ياسر إبراهيم مدافع الأهلي كان يقوم بشراء بعض الأشياء مع زوجته ولكن فوجئ بمشجع يقول إنه منتمي لنادي الزمالك ويقوم بتوجيه السباب له ويقوم بمضايقته وهو أمام زوجته".

وأضاف: "توجه له ياسر إبراهيم في البداية وقال له نصًا عيب الكلام ده ولكن استمر المشجع في الحديث وتوجيه السباب إلى مدافع الأهلي".

وتابع: "قام المشجع بالذهاب إلى ياسر إبراهيم وقام بالتعدي عليه مما جعل لاعب الأهلي يقوم هو الآخر بالتعدي عليه".

وقال المصدر: "ياسر كان أمام زوجته ولم يستطع أن يسكت أمام شخص تعدى عليه بالسباب وبل قام بالتعدي بالضرب أولا".

من جانبها ألقت أجهزة الأمن القبض على الشاب الذي دخل في الشجار مع لاعب النادي الأهلي بعدما وجه له انتقادات كلامية.

وقام الشاب بإجراءات التصالح مع اللاعب بعدما قام بالاعتذار لياسر ابراهيم عن الواقعة التي أثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

المصدر: القاهرة 24