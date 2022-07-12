جهز قبرها وماء النار قبل قتلها.. نشر اعترافات وتفاصيل "صادمة" للمتهم بقتل المذيعة شيماء جمال

اعترافات صادمة كشفتها تحقيقات النيابة المصرية مع "أ. ع. م" (52 عاما)، زوج المذيعة الراحلة شيماء جمال، المتهم بقتلها، وفق ما ذكرت صحيفة "الوطن".

إقرأ المزيد

ونشرت صحيفة "الوطن" المصرية اعترافات "صادمة" للمتهم عن الجريمة التي أثارت الرأي العام في الآونة الأخيرة، بعد أن لاحقت الاتهامات عضو إحدى الجهات القضائية، عقب اكتشاف قتله لزوجته المذيعة شيماء جمال، حيث ذكرت النيابة العامة أن الجريمة جاءت بعدما هددته المجني عليها بإفشاء أسراره.

وبحسب "الوطن" فإن المتهم "تزوج من شيماء في فبراير 2019 بوثيقة رسمية وأخفى الزواج الرسمي عن أم أولاده بعد اتفاق مع شيماء على هذا".

وأشارت الصحيفة إلى أن "شيماء كانت تريد متطلبات مادية مستمرة وهددته بإفشاء أسراره وأسرار شريكه في أعمال مختلفة عن مهنته، وساومته على ثروته مقابل الكتمان"، في حين أنه "خطط للقضاء عليها واتفق مع شريكه "حسن. ا" الذي اقترح عليه قتلها ودفنها في منطقة بعيدة يصعب الوصول إليها، واشتريا أدوات حفر وسلاسل وجنازير ومياه نار وقتلاها في مزرعة بمنطقة البدرشين، بعدما أخبرها بالموافقة على كل شروطها مقابل الحضور للمزرعة التي سيشتريها لها، وأحضرها لمعاينة الأمر".

ونقلت "الوطن" عن المتهم قوله: "طارت شيماء من الفرحة وجات للمزرعة، وأول مادخلت ضربتها على دماغها بالمسدس وكانت بتصرخ: حرام ارحمني..خد كل حاجة بس سينبي أعيش..عندي بنت محتاجة لي".

وأضاف المتهم: "وقعت شيماء في الأرض، وكتمت نفسها بقطعة قماش لغاية ما ماتت..وبعدين ربطنا الجثة بسلاسل وسحبناها للقبر اللي كنا حافرينه وقلبناها فيه..وبعد التأكد من وفاتها، رمينا عليها مياه نار عشان نشوه معالم الجريمة وردمنا عليها وسيبناها ومشينا..وروحت قسم أكتوبر عملت بلاغ تغيب".

المصدر: "الوطن"