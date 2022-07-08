نشر الصور الأولى لموقع دفن وقتل المذيعة شيماء جمال في مصر

نشرت صحيفة "الوطن" المصرية الصور الأولى من مسرح جريمة مقتل المذيعة شيماء جمال بعد استدراجها علي يد زوجها وقتلها وتشوية جسدها بمشاركة صديقه داخل إحدى المزارع.

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ونشرت الصحيفة صورا للمزرعة من الداخل للمرة الأولى، حيث دفنت المذيعة بعد ربطها بـ"جنزير حديدي".

وكشفت تحقيقات النيابة أدلة عدة ضد المتهمين، تضمنت وجود البصمتين الوراثيتين الخاصتين بهما على القطعة القماشية التي عثر عليها بجثمان المجني عليها شيماء جمال، والمستخدمة في الواقعة، فضلا عن ثبوت تواجد الشرائح الهاتفية المستخدمة بمعرفة المتهمين والمجني عليها يوم ارتكاب الجريمة في النطاق الجغرافي لبرج الاتصال الذي يقع بالقرب من المزرعة محل الحادث.

وذكر بيان النائب العام، أن المتهم الأول أضمر التخلص منها إزاء تهديدها له بإفشاء أسراره، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني معاونته في قتلها، وقبل الأخير نظير مبلغ مالي وعده الأول به، فعقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روحها، ووضعا لذلك مخططا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها، واشتريا لذلك أدوات لحفر القبر.

كما أعد المتهمان مسدسا وقطعة قماشية لإحكام قتل شيماء جمال وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه معالم جسدها قبل دفنه، وفي اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها.

وأفاد البيان بأن المتهم الثاني كان في انتظاره بها بحسب مخططهما، ولما ظفرا هنالك بها باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضا، وجثم مطبقا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها محدثين بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، ثم غللا جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه.

المصدر: الوطن