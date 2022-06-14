بايدن ساخرا: لماذا تفضلون أوباما عليّ.. قدمتم له 7 أقلام للتوقيع ولي قلما واحدا فقط.. (فيديو)
اشتكى جو بايدن ساخرا من تفضيل إدارته الرئيس الأسبق باراك أوباما عليه، مشيرا إلى أنه حين يقوم بتوقيع مشاريع القوانين يعطونه قلما واحدا فقط بينما كان أوباما يحصل على 7 إلى 9 أقلام.
وقال بايدن معلقا، خلال توقيعه على مشروع قانون لإنشاء متحف وطني حول تاريخ الأمريكيين الآسيويين وجزر المحيط الهادئ: "أتساءل لماذا يفعلون ذلك دائما عندما يحين دوري لتوقيع الوثائق، فهم دائما يعطونني قلما واحدا، لكنني شاهدت أوباما يمنح من 7 إلى 9 أقلام".
وأضاف خلال احتفال في البيت الأبيض أمس الاثنين: "يشرفني أن أوقع على قانون طال انتظاره".
Biden wonders why “they” only give him one pen to sign bills when they gave Barack Obama 7 to 9 pens.— RNC Research (@RNCResearch) June 13, 2022
"I don't know why they do this." pic.twitter.com/1n7CkUXPiL
المصدر: RT