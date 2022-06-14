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بايدن ساخرا: لماذا تفضلون أوباما عليّ.. قدمتم له 7 أقلام للتوقيع ولي قلما واحدا فقط.. (فيديو)

مجتمع

بايدن ساخرا: لماذا تفضلون أوباما عليّ.. قدمتم له 7 أقلام للتوقيع ولي قلما واحدا فقط.. (فيديو)
بايدن خلال توقيعه على مشروع قانون لإنشاء متحف وطني حول تاريخ الأمريكيين الآسيويين وجزر المحيط الهادئ
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اشتكى جو بايدن ساخرا من تفضيل إدارته الرئيس الأسبق باراك أوباما عليه، مشيرا إلى أنه حين يقوم بتوقيع مشاريع القوانين يعطونه قلما واحدا فقط بينما كان أوباما يحصل على 7 إلى 9 أقلام.

وقال بايدن معلقا، خلال توقيعه على مشروع قانون لإنشاء متحف وطني حول تاريخ الأمريكيين الآسيويين وجزر المحيط الهادئ: "أتساءل لماذا يفعلون ذلك دائما عندما يحين دوري لتوقيع الوثائق، فهم دائما يعطونني قلما واحدا، لكنني شاهدت أوباما يمنح من 7 إلى 9 أقلام".

وأضاف خلال احتفال في البيت الأبيض أمس الاثنين: "يشرفني أن أوقع على قانون طال انتظاره".

المصدر: RT

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