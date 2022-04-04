غضب في الكويت بعد عرض أستاذ جامعي مشاهد إباحية أمام الطلاب بحجة "تثقيفهم"!

أثارت حادثة عرض أستاذ في إحدى جامعات الكويت مشاهد إباحية أمام الطلاب، إناثا وذكورا، بغرض تثقيفهم، غضبا عارما في البلاد.

وطالب دعاة إسلاميون وبرلمانيون في الكويت بوقف الدكتور الذي يحاضر في كلية الطب، بعدما قالوا إنه "عرض مشاهد إباحية أمام طلاب وطالبات بحجة تثقيفهم، وطلب منهم عدم إخبار ذويهم عن الموضوع".

إسلاميون يطالبون بوقف دكتور في كلية الطب عرض مشاهد إباحية أمام الطالبات بحجة تثقيفهن ! pic.twitter.com/x7epRa7rdZ — المجلس (@Almajlliss) April 2, 2022

ونشر حساب المجلس الكويتي على "تويتر" تغريدة للداعية عبد الرحمن النصار، قال فيها: "دكتود في كلية الطب يعرض مشهدا إباحيا أمام الطلاب والطالبات بحجة تثقيفهم. لن نقبل بوجود هذا الفاسد أخلاقيا ليدرس بنات الكويت".

وانضم للنصار بعد الضجة التي أحدثتها تغريداته العديد من الأصوات المطالبة بضرورة فتح تحقيق في هذا الأمر، ومحاسبة هذا الاستاذ.

دكتور في كلية الطب يعرض مشهدا إباحيا أمام الطلاب والطالبات بحجة تثقيفهم ..



لن نقبل بوجود هذا الدكتور الفاسد أخلاقيا ليدرس بنات الكويت ..



منا للمسؤولين والنواب والشعب الكويتي@MOEKUWAIT@K_University@hamdan__alazmi@Dr_S_ALMutairi@alhuwaila@drahmadmote3@fayezaljumhour — عبدالرحمن النصار (@alnassar_kw) April 2, 2022

الأخ وزير التربية والتعليم@MOEKUWAIT

خير الكلام ما قل ودل

أمّا أن يوقف من يسمي نفسه أستاذ علم النفس عن العمل ويحال للتحقيق

أو أن بقاؤك سيكون تحدي لكل نائب يخاف الله في هذه البلد

فقد أساء للتعليم وللجامعة وتعدي على عفّة الطلبة والطالبات

وهذا تجاوز خطير لن نسكت عليه — أسامة المناور (@OsamaAlMunawer) April 2, 2022

حمدان العازمي : نطالب وزير التربية بالاستعجال في اتخاذ اجراء حازم وفوري ضد من يسمي نفسه (استاذ جامعي) وأساء للتعليم وعرض مشاهد اباحية للطلبة .. ولن نقبل بمجرد إنذاره خاصة انه متورط في محاولة إفساد اخلاق الطلبة تحت ذريعة التعليم والتثقيف .. وسنوجه سؤالا برلمانيا غدا في هذا الخصوص — إعلامية النائب حمدان سالم العازمي (@hamdan__alazmi) April 2, 2022

المصدر: RT