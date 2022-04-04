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غضب في الكويت بعد عرض أستاذ جامعي مشاهد إباحية أمام الطلاب بحجة "تثقيفهم"!

مجتمع

غضب في الكويت بعد عرض أستاذ جامعي مشاهد إباحية أمام الطلاب بحجة
أرشيف
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أثارت حادثة عرض أستاذ في إحدى جامعات الكويت مشاهد إباحية أمام الطلاب، إناثا وذكورا، بغرض تثقيفهم، غضبا عارما في البلاد.

وطالب دعاة إسلاميون وبرلمانيون في الكويت بوقف الدكتور الذي يحاضر في كلية الطب، بعدما قالوا إنه "عرض مشاهد إباحية أمام طلاب وطالبات بحجة تثقيفهم، وطلب منهم عدم إخبار ذويهم عن الموضوع".

ونشر حساب المجلس الكويتي على "تويتر" تغريدة للداعية عبد الرحمن النصار، قال فيها: "دكتود في كلية الطب يعرض مشهدا إباحيا أمام الطلاب والطالبات بحجة تثقيفهم. لن نقبل بوجود هذا الفاسد أخلاقيا ليدرس بنات الكويت".

وانضم للنصار بعد الضجة التي أحدثتها تغريداته العديد من الأصوات المطالبة بضرورة فتح تحقيق في هذا الأمر، ومحاسبة هذا الاستاذ.

المصدر: RT

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