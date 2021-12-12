مصرع فتى جزائري بعد سقوطه من شاحنة أثناء احتفاله بفوز منتخب بلاده على المغرب
Reuters
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لقي فتى جزائري مصرعه بعد سقوطه من شاحنة كانت تقله مع آخرين في ولاية تندوف أثناء احتفالهم بفوز منتخب بلادهم على المغرب ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب.
وأفادت صحيفة "النهار" الجزائرية بأن الفتى، الذي يبلغ 14 عاما، كان يحتفل بعد فوز المنتخب الوطني للبلاد أمام المغرب وتأهله إلى الدور القادم، ولقي مصرعه جراء سقوطه من الشاحنة أثناء الاحتفال.
وكسب المنتخب الجزائري القمة "المغاربية" ضد نظيره المغربي (5-3) بركلات الجزاء الترجيحية، بعد تعادلهما (2-2) أمس السبت، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم 2021.
المصدر: النهار
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