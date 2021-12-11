الجزائر تهزم المغرب في "موقعة ماراثونية" وتبلغ الدور قبل النهائي لكأس العرب 2021.. فيديو

كسب المنتخب الجزائري القمة "المغاربية" ضد نظيره المغربي (5-3) بركلات الجزاء الترجيحية، بعد تعادلهما (2-2) اليوم السبت، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم 2021.

ووضع الجزائري ياسين براهيمي منتخب بلاده في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 61 من ضربة جزاء.

فيديو | الـVAR يحسم القرار وضربة جزاء للمنتخب الجزائري 🇩🇿 يترجمها ياسين براهيمي إلى هدف في الشباك المغربية 🇲🇦 pic.twitter.com/bYqPyCCsOv — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 11, 2021

ورد المغربي محمد النهيري بهدف التعادل سريعا بعد دقيقتين فقط، بتسديدة رأسية بعد كرة ثابتة.

⚽️🥅تعادل سريع وخاطف لأسود الأطلس من ضربة رأس متقنة من الظهير الأيسر محمد نهيري 🇲🇦 pic.twitter.com/LX2x7zuGh9 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 11, 2021

ووضع النجم الجزائري يوسف بلايلي منتخب "محاربي الصحراء في المقدمة مرة أخرى، بحلول الدقيقة 12 من زمن الشوط الإضافي الأول للقاء، بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة "عابرة للقارات".

وأدرك المدافع المغربي بدر بانون التعادل مرة أخرى لبلاده بتسديدة رأسية أخرى ومن بعد كرة ثابتة أيضا، عند الدقيقة السادسة من زمن الشوط الإضافي الثاني للمباراة المقامة على استاد الثمامة في الدوحة.

فيديو | المنتخب المغربي 🇲🇦 يعود من جديد عن طريق قائد المنتخب بدر بنون من ضربة رأس رائعة. pic.twitter.com/vISV7dmwtj — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 11, 2021

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وحسم منتخب الجزائر نتيجة المباراة لصالحه بركلات الجزاء الترجيحية (5-3) التي لجأ إليها المنتخبان، بعد تعادلهما في الوقت الأصلي (1-1) وبعد الشوطين الإضافيين (2-2).

وضرب المنتخب الجزائري بذلك موعدا في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب 2021، مع نظيره القطري الذي اكتسح نظيره الإماراتي (5-0) في "الديربي الخليجي" الذي جمعهما مساء أمس الجمعة، على استاد "البيت" في مدينة الخور القطرية.

المصدر: RT