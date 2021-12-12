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الخطوط الجوية القطرية تحتفي بالهدف الجزائري "العابر للقارات".. فهل يصبح "دعه يطير" شعارا لها؟

الرياضة

الخطوط الجوية القطرية تحتفي بالهدف الجزائري
Reuters /Amr Abdallah Dalsh
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خطف النجم الجزائري، يوسف بلايلي، الأضواء بتألقه وهدفه "الخيالي" في مرمى نظيره المغربي، خلال اللقاء الذي جمعهما أمس السبت، في الدور ربع النهائي لبطولة كاس العرب لكرة القدم 2021.

وحصل بلايلي على ركلة جزاء في الدقيقة 62 ترجمها زميله ياسين براهيمي إلى هدف التقدم لـ"محاربي الصحراء"، ومن ثم سجل بنفسه هدف التقدم الثاني لبلاده بتسديدة خرافية "عابرة للقارات" من مسافة بعيدة حوالي 40 مترا.

كما سجل بلايلي ركلة الجزاء الترجيحية الثانية لمنتخب بلاده ليقوده إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب 2021.

وشارك الحساب الرسمي للخطوط الجوية القطرية "QatarAirways" على موقع "تويتر" بنشر مقطع فيديو منشور على حساب "FIFAWorldCup" الذي يتضمن الهدف "الخرافي" لبلايلي وينتهي بعبارة "دعه يطير".

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وضرب منتخب الجزائر موعدا في الدور نصف النهائي من بطولة كاس العرب 2021، مع نظيره القطري مستضيف البطولة، الذي بلغ "المربع الذهبي" على حساب نظيره الإماراتي بعد فوزه التاريخي عليه (5-0) في "الديربي الخليجي" الذي جمعهما مساء يوم الجمعة، على استاد "البيت" في مدينة الخور القطرية.

المصدر: وكالات

  

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