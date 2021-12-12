بلايلي يفوز بجائزة "دسمة" تعهدت امرأة جزائرية بتقديمها

كسب النجم الجزائري يوسف بلايلي عن جدارة مأدبة عشاء تعهدت امرأة جزائرية بتقديمها للاعبي منتخب بلادها، في حال التأهل للدور قبل النهائي لكأس العرب لكرة القدم 2021، على حساب المغرب.

وأحرز بلايلي هدف التقدم الثاني لـ"محاربي الصحراء" بتسديدة خرافية "عابرة للقارات" من مسافة بعيدة حوالي 40 مترا، في الدقيقة الـ12 من زمن الشوط الإضافي الأول للمباراة، وحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 62 ترجمها زميله ياسين براهيمي إلى هدف التقدم.

كما سجل بلايلي ركلة الجزاء الترجيحية الثانية لمنتخب بلاده ليقوده إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب 2021.

وتعهدت سيدة جزائرية بإقامة مأدبة عشاء للاعبي منتخب الجزائر، في حال الفوز على المغرب وبلوغ "المربع الذهبي" لبطولة كأس العرب 2021، أمس السبت.

ووجهت الجزائرية رسالة ليوسف بلايلي نجم منتخب "محاربي الصحراء" عبر فيديو طريف تناقله رواد منصات التواصل الاجتماعي، وعدته فيه بهدية خاصة، قائلة: "يوسف أنا دعيت لك اليوم وأعدك، إن تمكنتم من الفوز وأهلتم الجزائر، بأن أحضر مأدبة عشاء لك أنت ورفاقك، ودجاجة خاصة لك أنت وحدك".

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فهل يتوجه بلايلي لنيل الجائزة الدسمة و"الدجاجة" ومأدبة العشاء مع زملائه؟، بعد أن حقق منتخب الجزائر الفوز على المغرب بركلات الترجيح، في "الديربي المغاربي" الذي جمعهما مساء أمس السبت، على استاد الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة.

المصدر: وكالات