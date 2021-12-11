شاهد.. امرأة تعد بهدية خاصة للاعب جزائري في حال الفوز على المغرب

تعهدت امرأة جزائرية بإقامة مأدبة عشاء للاعبي منتخب الجزائر، في حال التأهل للدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب 2021، على حساب المغرب في المباراة المرتقبة بينهما مساء اليوم السبت.

ووجهت السيدة الجزائرية رسالة لنجم منتخب "محاربي الصحراء" يوسف بلايلي عبر فيديو طريف تناقله رواد منصات التواصل الاجتماعي، وعدته فيه بهدية خاصة، قائلة: "يوسف أنا دعيت لك اليوم وأعدك، إن تمكنتم من الفوز وأهلتم الجزائر، بأن أحضر مأدبة عشاء لك أنت ورفاقك، ودجاجة خاصة لك أنت وحدك".

Le message de cette grande dame pour Youcef Belaili :



« J’ai déjà fait des douaa pour toi. Et si tu fais gagner l’Algérie, je vous ferais un plat de couscous à toi et tes coéquipiers, et j’te laisserais un poulet entier juste pour toi ! » ♥️♥️

pic.twitter.com/tQcTzF242M — JDZ Football (@JDZFootball) December 10, 2021

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وسيكون استاد الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة، مساء اليوم السبت، مسرحا "للديربي المغاربي" المرتقب بين منتخبي المغرب والجزائر، في الدور ربع النهائي للمنافسات النسخة العاشرة لبطولة كأس العرب لكرة القدم، المقامة حاليا في دولة قطر.

المصدر: وكالات