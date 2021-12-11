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كأس العرب.. التشكيلة الرسمية لـ"موقعة" المغرب والجزائر

الرياضة

كأس العرب.. التشكيلة الرسمية لـ
RT
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يشهد الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب 2021، اليوم السبت، قمة "مغاربية-عربية" بين منتخبي المغرب والجزائر، في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش، على استاد الثمامة في الدوحة.

وتنتظر الجماهير الجزائرية والمغربية بشغف كبير، بداية هذه المواجهة التي من المتوقع أن تكون مثيرة وشيقة "حامية الوطيس" بين منتخبي بلديهما في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب 2021، المقامة حاليا في قطر.

وفي ما يلي التشكيلة الأساسية للمنتخبين لهذه المباراة المرتقبة:

التشكيلة الأساسية لمنتخب المغرب:

التشكيلة الأساسية لمنتخب الجزائر:

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وسيلعب الفائز من هذه المواجهة في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب 2021، ضد الفائز من مباراة منتخبي قطر والإمارات، التي ستجمعهما مساء اليوم الجمعة، استاد "البيت" في مدينة الخور القطرية.

يذكر أن منتخب المغرب فاز أربع مرات على نظيره الجزائري في آخر 5 مباريات بين المنتخبين ضمن تصفيات كأس العالم وكأس الأمم الإفريقية، مقابل فوز وحيد لمحاربي الصحراء.

المصدر: RT

  

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